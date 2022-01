Per il match di lunedì prossimo tra Bologna e Napoli, valido per 22esima giornata di Serie A, è stato scelto l’arbitro Marinelli di Tivoli. I suoi assistenti saranno Pagliardini e Vono, il IV Uomo: Sacchi e per finire al VAR ci sarà il duo Fabbri-Alassio. Il fischietto della provincia di Roma ha già diretto i partenopei in due occasioni: Napoli-Empoli 0-1 del 12 dicembre 2021 e Crotone-Napoli 0-4 del 6 dicembre 2020.