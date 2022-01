Coppa Italia: l’Atalanta ai quarti di finale attende l’avversaria che uscirà dal match di questo pomeriggio tra Napoli e Fiorentina

L’Atalanta di Gasperini, nel match degli ottavi di finale della Coppa Italia, disputato ieri a Bergamo, battendo il Venezia per 2 a 0 si è guadagnata l’accesso alla sfida valida per i quarti della competizione tricolore, contro la vincente della partita di questo pomeriggio, al Maradona, Napoli vs Fiorentina. Una gara complicata per i partenopei che ospitano una squadra che vuole assolutamente dimenticare la disfatta di Torino in campionato. Il pronostico è assai incerto, gli azzurri, giocando tra le mura amiche potrebbero avere un minimo vantaggio, tuttavia, recentemente, lo stadio di Fuorigrotta non ha portato molto bene agli uomini di Spalletti. Chi passerà il turno? Lo scopriremo solo vivendo!