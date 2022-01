Calciomercato: Napoli nuovamente sul terzino sinistro Mathias Olivera

Rumors di calciomercato parlano di un nuovo interessamento del Napoli per il terzino mancino uruguagio Mathias Olivera. Malgrado l’algerino Ghoulam sembra essersi ripreso, il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare un nuovo terzino sinistro all’allenatore Luciano Spalletti per questa seconda metà di stagione. Dopo aver già preso Axel Tuanzebe dal Manchester United per rinforzare il reparto arretrato, dunque Giuntoli sta tentando di portare a Napoli il talentuoso terzino mancino classe 1997 di proprietà del Getafe, con cui sta facendo benissimo. pre Come ha dichiarato il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, c’è però da capire se il club spagnolo possa aprire al prestito, cosa che per ora non è nelle intenzioni del club. ,Infatti il Getafe non intende far partire subito il giocatore con la formula del prestito temporaneo. Ora De Laurentiis, per accontentare l’allenatore, dovrebbe solo prendere il giocatore in prestito ma con l’obbligo di riscatto a giugno.