Kim: “Buona fortuna mio Fenerbache”. Il Napoli lo aspetta

“Buona fortuna mio Fenerbache”: così Min-jae Kim ha dato il buon augurio alla squadra gialloblù per la prossima amichevole contro la Dinamo Kiev. Il difensore sudcoreano l’ha fatto ritwittando la formazione titolare dei turchi dove lui non è presente. Un chiaro segnale d’addio con il Napoli che lo aspetta in Italia: oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli e Kim è sempre più vicino a essere un giocatore azzurro.

Il Napoli ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale senza opzione di rinnovo. Nei prossimi giorni il club pagherà la clausola rescissoria che non si è rivelata diversa per squadre diverse.

Il 25enne arriverà a Napoli dopo esser stato molto vicino al Rennes e al suo ex allenatore Genesio. I francesi erano tra i concorrenti per il difensore e sembravano poterla spuntare. Tant’è che la dirigenza del Napoli era volata a Parigi per provare a convincere Diallo. Però l’accelerata azzurra degli ultimi giorni con il blitz a Istanbul è stata decisiva per portare Kim a Napoli.

Sarà dunque Kim il post Koulibaly. L’ex difensore del Napoli è un nuovo giocatore del Chelsea. “Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto”. Il senegalese aveva salutato la “sua” Napoli con queste parole, significative del peso importante che avrà Kim sulla sua nuova esperienza in Italia.

GianlucaDiMarzio.com