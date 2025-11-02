NewsMix24

Fiorentina, Pioli verso l’esonero: ecco i possibili sostituti

PianetAzzurro.it 2 Novembre 2025 0 35 sec read

Stefano Pioli potrebbe presto non essere più l’allenatore della Fiorentina. La sconfitta casalinga per mano del Lecce ha acuito una situazione in classifica pesantissima: penultimo posto e ancora zero vittorie in campionato. Le prossime saranno ore caldissime in tal senso.

Pioli via? Fiorentina, ecco chi potrebbe arrivare

Come riferito da Sky Sport, la Fiorentina potrebbe esonerare Pioli nelle prossime ore. Difficile al momento che giovedì prossimo, contro il Mainz in Conference League, ci sia lui a guidare la prima squadra viola. Diverse sono le ipotesi vagliate per raccogliere l’eredità dell’ex Milan: l’allenatore della Primavera Galloppa, il ritorno di Palladino e poi l’ex Torino Vanoli (con cui ci sono già stati di contatti) al momento sono le piste più accreditate.

