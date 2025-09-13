BREVI

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli

13 Settembre 2025

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean. All.: Pioli.

NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

