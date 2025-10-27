ANTEPRIMA PARTITA – Il Napoli al Via del Mare di Lecce, per confermare la bella prestazione con i nerazzurri

Dopo il prestigioso successo del Napoli, di sabato, con l’Inter, tutti i riflettori saranno puntati sul terreno di gioco dello Stadio Via del Mare, dove gli azzurri, affronteranno, domani alle 18,30, il Lecce di mister Di Francesco, reduce, invece, dalla sconfitta di Udine. I giallorossi giungono a questa difficile sfida con i Campioni d’Italia in carica con appena cinque punti nel carniere, il che li relega nei bassifondi della classifica. Ciò non toglie che, per i partenopei non sarà una partita da sottovalutare.In casa salentina non c’è, tuttavia, da stare allegri, viste le tante assenze che lamenta Eusebio Di Francesco. Infatti non sono disponibili Jean, Marchwinski e Perez. Anche Conte ha i suoi problemi, dal momento che non potrà contare su gente come Lobotka, Lukaku, Meret, De Bruyne, Hojlund e Rrahmani e scusate se è poco. Alla luce di queste indicazioni, i possibili 22 in campo, dovrebbero essere i seguenti:

Lecce: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Neres.

Per quanto concerne i precedenti di questa gara, registriamo, complessivamente, 39 gare disputate in tutte le competizioni, con un bilancio che vede gli azzurri in netto vantaggio con 18 vittorie e 14 pareggi, mentre sono, solo 7, i successi dei salentini. Ultimamente, il Napoli è rimasto imbattuto nelle recenti sei partite di campionato, contro il Lecce, non subendo reti da quattro partite. Inoltre, gli ospiti sono reduci da cinque trasferte vincenti, di fila. Pertanto, sembra superfluo dire i partenopei godono di tutti i favori del pronostico, però, nel calcio mai dire mai. Certamente, l’undici di Conte, domani, farà di tutto per confermare la bella prova di sabato. Dirigerà l’incontro il signor Massa di Imperia.