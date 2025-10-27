IL FISCHIETTO

Il FISCHIETTO – Lecce vs Napoli, dirigerà Massa di Imperia, al Var ci sarà Mariani, il discusso arbitro di Napoli – Inter

Armando Fico 27 Ottobre 2025 0 31 sec read

Gialuca Rocchi, designatore arbitrale di serie a,  ha scelto per l’anticipo Lecce – Napoli che si gioca domani, per il turno infrasettimanale della nona di  A, Davide Massa della sezione di Imperia. I suoi assistenti di linea saranno   Meli e AlassioRutella il quarto uomo. Infine ,al Var agiranno Mariani, il discusso arbitro di sabato scorso in Napoli- Inter e Marini. Per la cronaca, il fischietto ligure ha diretto ben 220 partite in massima serie. Con gli azzurri vanta 25 precedenti, nei quali il Napoli ha conseguito 15 successi, 5 risultati nulli e subito altrettante sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 7 aprile scorso in  Bologna – Napoli , terminata 1-1.

