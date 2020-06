Manolas, out per la Coppa Italia, potrebbe rientrare al Bentegodi di Verona

Stamane Il “Corriere del Mezzogiorno” riporta notizie sulla condizione fisica dei calciatori azzurri in vista della ripresa della stagione che ripartirà a breve con le ultime gare di Coppa Italia. Nonostante il lungo periodo di inattività la rosa di Gattuso appare in buona forma, ovviamente non al massimo ma abbastanza per riprendere a giocare. Come sappiamo, da qualche tempo, il difensore ex Roma Kostas Manolas è fermo per infortunio. Il calciatore greco però sta migliorando ed ha ricominciato a correre oltre a fare degli esercizi in palestra per recuperare dalla distrazione muscolare di cui è stato vittima. A quanto pare recuperarlo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter al San Paolo è alquanto difficile, tuttavia ci sono ottime possibilità che Manolas sia arruolabile per la “prima giornata di campionato” post lockdown, al Bentegodi di Verona, il prossimo 23 giugno. Intanto il Napoli procede ne migliore dei modi nella preparazione, ieri i calciatori hanno lavorato tanto sulla velocità e sull’aspetto tecnico con i tiri in porta e partitella in famiglia.