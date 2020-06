Repubblica: De Laurentiis sogna di entrare nel Consiglio di Lega, molti club di A lo appoggeranno

Il Presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis, in questo momento, sogna di entrare a far parte del Consiglio di Lega. Tuttavia prima del mese prossimo non ci saranno elezioni in tal senso, in quanto si tratta di votazioni che non si possono fare da remoto. A riguardo il quotidiano nazionale Repubblica scrive che il massimo esponente azzurro ha sancito diverse alleanze durante la clausura forzata al fine di aggiudicarsi una poltrona in Lega. Visto il feeling creato con tantissimi presidenti di massima serie, in molti, sono favorevoli all’ingresso di De Laurentiis nel Consiglio, soprattutto perché il suo contributo esterno è stato gradito ed apprezzato nel corso di una tale drammatica emergenza. Per la cronaca Aurelio De Laurentiis, attualmente, ricopre un incarico di rilievo in seno all’Eca, l’associazione che annovera i migliori club europei. Ma questa volta l’idea di essere eletto nel Consiglio di Lega lo affascina in modo particolare. Stremo a vedere, luglio non è poi così lontano.