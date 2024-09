Serie C, il Benevento strapazza il Foggia 4-0. Stregoni inarrestabili e primi in classifica

Il tecnico del Foggia, Brambilla, annuncia battaglia ma il Benevento vuole dare seguito alle vittorie contro Potenza e Team Altamura centrando la terza vittoria consecutiva. Diverse le assenze in casa giallorossa. Auteri deve fare a meno di Pinato, Acampora, Borello, Capellini e Ferrara.

Nel Foggia, il tecnico Massimo Brambilla farà meno di Da Riva, ma ecco l’ undici iniziale delle due compagini.

Il Benevento schiera Nunziante tra i pali con Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi a comporre la linea difensiva. A centrocampo Talia, Prisco e Simonetti. Tridente offensivo con Lamesta, Perlingieri, Manconi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Avolio, Ciurleo, Meccariello, Sena, Veltri, Agazzi, Viviani, Carfora, Lanini, Starita.

Risponde il Foggia con Perina in porta. Salines, Ercolani, Camigliano, Felicioli in difesa. Linea mediana con Gargiulo, Vezzoni. In attacco Orlando, Emmausso, Zunno alle spalle di Murano. A disposizione: De Lucia, De Simone, Silvestro, Carrillo, Pazienza, Tascone, Danzi, Mazzocco, Sarr, Ascione, Millico, Santaniello

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

La gara

Prima del match osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci.

Oukhadda la sblocca subito: all’ 8′ il difensore del Benevento approfitta di un batti e ribatti in area e trafigge Perina.

Al 13 prova a rispondere il Foggia con un colpo di testa di Zunno che va fuori di poco. Al 18′ si fa trovare pronto Manconi che sfrutta un cross di Simonetti e sigla il 2-0. Prova ad uscire fuori il Foggia con un tiro di Murano al 23′: pallone a lato.

Rigore per i satanelli al 25′: fallo di Viscardi su Salines. Dal dischetto va Emmausso ma Nunziante para.

Al 30′ giallo per Salines del Foggia, al quale si aggiunge Orlando per un fallo su Lamesta al 33′. Buona chance per Simonetti al 34′ ma il pallone esce di poco. L’ arbitro concede tre minuti di recupero nei quali si mette in mostra Nunziante che manda in angolo una conclusione di Emmausso. Poi è la volta di Manconi per il Benevento: tiro fuori di pochissimo. La Strega va al riposo in meritato vantaggio.

Al 54′ il palo dice no ad Emmausso del Foggia ma un minuto dopo è Manconi che sfiora la terza rete con un tiro che si spegne di poco sul fondo. Al 60′ Zunno colpisce il pallone con un braccio e l’ arbitro fischia il rigore che trasforma Manconi. 3-0 per la Strega.



Il Benevento manda in campo Lanini al posto di Perlingieri al 66′. Risponde il Foggia con un triplo cambio: dentro Danzi, Ascione e Santaniello al posto di Felicioli, Orlando e Murano. È il momento dei cambi: al 70′ per il Benevento escono Prisco e Simonetti ed entrano Viviani e Starita. Ci prova anche Lamesta al 74′ ma Perina si oppone.

Al 76′ giallo per Vezzoni che commette fallo su Lamesta. Prova a cercare la via del gol Emmausso al 78′, ma il pallone termina fuori. Gli ospiti mandano in campo Mazzocco al posto di Gargiulo al 79′. Subito dopo anche il Benevento fa entrare Sena e Agazzi al posto di Oukhadda e Manconi. Foggia che sostituisce Ercolani con Carillo all’ 83′.

Cartellino giallo per Danzi del Foggia all’ 86′.

L’ arbitro concede cinque minuti di recupero nei quali Nunziante dice no ad Emmausso al 91′. C’è tempo anche per la quarta rete del Benevento che arriva su rigore di Lanini al 94′. Strega inarrestabile, che conquista la terza vittoria consecutiva e il primato in classifica.