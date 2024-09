IL PUNTO SULLA A – Quinto turno, colpo di coda del Milan che vince il derby dopo averne persi sei di fila

La domenica di serie A, valida per la quinta giornata di campionato, ha visto l’inaspettato successo del Milan sui campioni d’Italia in carica dell’Inter, battuti nel finale del derby della Madonnina, per 2 a 1. La rete vincente di Gabbia, ha permesso ai rossoneri di riscattare le sei sconfitte di fila dei precdenti derby. La squadra di Fonseca, grazie ai tre punti, peraltro conquistati per il calendario, in trsferta, raggiunge i cugini in classifica a quota otto. Nelle altre gare giocate ieri, si sono registrate le prime vittorie stagionali di Fiorentina e Bologna a spese, rispettivamente della Lazio e del Monza. Infine, la Roma di Juric si è imposta, all’Olimpico, sull’Udinese per 3 a 0. I friulani, quindi, perdono la testa della graduatoria a favore del sorprendente Torino che comanda con 11 punti. Oggi si diputa l‘ultimo posticipo tra Atalanta e Como.