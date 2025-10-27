LE ALTRE DI B

IL PUNTO SULLA A – Ottavo turno, la Roma aggancia il Napoli in testa, nuovo tonfo della Juve, vince il Toro, pari nelle altre due gare della domenica

Armando Fico 27 Ottobre 2025 0 34 sec read

Si è completata, ieri, l’ottava giornata di serie A.  Grazie al successo per 1 a 0 con rete dell’argentino Dybala, i giallorossi agganciano il Napoli in cima alla classifica con 18 punti. Sorride anche l’altra compagine capiotolina di Sarri,  che batte la Juve, con lo stesso punteggio, all’Olimpico. Bianconeri in piena crisi dopo il terzo ko di fila. Vincono, viceversa i granata, sconfiggendo il Genoa, in casa, per 2 a 1. Pari, infine in Verona – Cagliari e Fiorentina -Bologna, entrambe terminate col risultato di 2 a 2. Nel frattempo, inizia domani la tre giorni del turno infrasettimanale dellla nona di campionato. Ad aprire le danze sarà il Napoli, in quel di Lecce, alle ore 18,30 e l’Atalanta, contro il Milan, in serata.

Armando Fico

