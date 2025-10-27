Infortunio Kevin De Bruyne – Sospetta lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Stagione finita per il belga?

Il Napoli ed i tifosi azzurri sono in ansia per conoscere il verdetto degli esami strumentali, forse in programma quest’oggi. riguardo all’infortunio di sabato scorso di Kevin De Bruyne. Purtroppo le sensazioni dello staff medicio societario non sono confortanti: si sospetta, stando a ciò che scrive, stamane, il quotidiano sportivo dalle pagine rosa, una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, il che significherebbe un lunghissimo stop, al punto che la stagione del campione belga potrebbe, addirittura, essere già finita. Un grosso problema se teniamo presente i trascorsi dell’ex centrocampista del City. Infatti, in Premier, per lo stesso infortunio, restò fuori per ben cinque mesi. De Bruyne, rivede i fantasmi del passato, ricordando l’incubo iniziato dopo la vittoria della Champions, in una finale nella quale dovette lasciare, anzitempo, il campo e che portò, in seguito, a un’operazione alla coscia destra. Qualora fosse interessata quella zona, nonché la stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe certo. Conte, quindi, potrebbe perdere il giocatore su cui la società puntava per ritornare a vivere delle notti magiche di Champions. Se poi ci mettiamo anche la partenza, per la Coppa d’Africa, a dicembre, di Anguissa, il tecnico azzurro sarebbe a corto di due perni importantissimi della zona mediana del campo, senza avere alternative alla loro altezza. La sfotuna e il Diavolo sembrano accanirsi contro il club di De Laurentiis.