SERIE A, Anticipi ultima giornata- Pari a suon di reti fra Bologna e Inter, successo della Lazio sul Pisa

Negli anticipi del sabato di serie a, che fanno seguito a Fiorentina – Atalanta, 1-1, disputata venerdì, validi per la 38esima e ultima tornata di campionato registriamo il pareggio per 3 a 3 tra il Bologna e l’Inter, in una gara che non aveva in palio nessun obiettivo. Vittoria, quindi come da pronostico della Lazio sul retrocesso Pisa per 2 a 1. Oggi si giocano le restanti sette partite, partendo alle ore 15 con il match fra Parma e sassuolo, poi a seguire alle 18 scendono in campo Napoli e Udinese, dove gli azzurri tentano di mantenere il secondo posto dall’assalto del Milan. Anche un pari basterebbe ai partenopei per centrare questo obiettivo. Infine in prima serata ben cinque gare in contemporanea per decretare gli ultimi due posti in Champions e quale formazione tra Cremonese e Lecce scenderà in cadetteria. Questi i match:

Verona – Roma

Lecce – Genoa

Milan – Cagliari

Torino – Juventus

Cremonese Como

Le due favorite per accedere alla prossima edizione della massima competizione continentale sono il Milan e la Roma. A meno di risultati a sorpresa i bianconeri di Spalletti dovranno accontentarsi dell’Europa League.