IVAN ZAZZARONI – La partenza di Conte non me l’aspettavo, forse è stressato da una stagione zeppa di avversità

Il noto giornalista bolognese, direttore del quotidiano il “Corriere dello Sport” in una trasmissione sportiva ha confessato di essere rimasto alquanto sorpreso della partenza di Antonio Conte da Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito all’argomento:

“Quando si tratta di Antonio Conte, dobbiamo attenderci di tutto, le sorprese rappresentano la sua specialità. Però, devo dire che non mi aspettavo il suo addio alla panchina del Napoli. Questa sua seconda stagione ha avuto alti e bassi, tuttavia c’è da dire che si è trovato a dovere combattere con i tantissimi infortuni, per cui ha dovuto friggere il pesce con l’acqua ma nonostante ciò ha vinto la Supercoppa italiana e probabilmente chiuderà il campionato dietro l’Inter , il che è un ottimo risultato. Chissà, forse è rimasto stressato e vuole fermarsi. Non credo possa tornare a guidare la Nazionale che, al 90%, vedrà in pancina nuovamente Roberto Mancini, che ha vinto un Europeo nel 2021”