LA PARTITA – Torino-Napoli 1-0, decisivo il gol di Simeone

Il Napoli perde 1-0 contro il Torino, decisivo il gol dell’ex Simeone.

PRIMO TEMPO

Al 15’ pericoloso il Torino con Vlasic che si invola in area e prova la conclusione col mancino, ma colpisce il palo. Al 22’ destro a giro di De Bruyne, il pallone ciene deviato e termina di poco fuori. Al 33’ passa in vantaggio il Torino con Simeone che approfitta di un rimpallo di Gilmour e con il sinistro spedisce in rete. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 67’ Lang serve De Bruyne al centro dell’area, il belga però calcia alto sopra la traversa. Al 72’ pericoloso Che Adams che effettua la conclusione, Milinkovic-Savic intercetta. All’87’ Spinazzola serve un gran pallone ad Elmas, il macedone spreca e spedisce alto. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero. Al 94’ destro a giro di Politano, il pallone colpisce il palo, ne approfitta Lang che insacca, il gol però viene annullato per fuorigioco. Al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic (75′ Gineitis), Nkounkou (75′ Biraghi); Simeone (62′ Ngonge), Adams. All. Baroni.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (64′ Buongiorno), Olivera (63′ Lang); Gilmour; Neres (74′ Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (74′ Ambrosino). All. Conte.

Reti: 32′ Simeone

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Juan Jesus (N)

