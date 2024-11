A. S. ROMA – Ripensamento della dirigenza americana: nè Mancini e né Allegri sulla panchina giallorossa, bensì Ranieri

Esonerato Juric, il club giallorosso di proprietà americana è alla ricerca del suo sostituto. Fino a ieri, si vociferavano nomi di spessore come Mancini e Allegri, mentre oggi, dalle ultime notizie, pare che in pole position ci sia Claudio Ranieri, tecnico romano e romanista accanito che ha già allenato la compagine della capitale, in passato. Quindi, si prospetta un suo terzo ritorno al’ombra del cupolone, dopo cinque anni dall’ultima volta. Per ora, la squadraè stata affidata all’allenatore della Primavera Falsini, tuttavia qualora si arrivasse ad un accordo tra la società e il mister ex Cagliari, stesso domani, Ranieri dirigerebbe l’allenamento a Trigoria. In realtà nello spogliatoio giallorosso si vive un momento di enorme confusione, ragion per cui non sono giorni facili, per i giocatori che nutrono diversi dubbi sul futuro. Nessuno avrebbe mai pensato che quest’anno la Roma finisse così in basso. Stamane, dovrebbe essere la giornata clou per sapere cosa accadrà alla Roma, di sicuro l’allenatore romano sarà felicissimo di un eventuale ritorno nella sua città, come, d’altronde si evince dalle affermazioni di qualche tempo fa:

“Se la Roma chiama, devo rispondere per forza presente non lo faccio per denaro ma per il mio amore per la maglia giallorossa”

Pertanto, nel caso in cui Ranieri firmerà per la società capitolina, il Napoli, dopo la sosta ritroverà sulla panchina della Roma un suo vecchio allenatore.