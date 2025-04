ANTICIPI DEL SABATO DI A – 31esimo turno, il Parma ferma l’Inter sul 2 a 2, stesso risultato tra Milan e Fiorentina, vince il Como a Momza

Dopo la gara di venerdì tra il Genoa e l’Udfinese, finita 1 a 0 per i liguri, ieri, si sono giocati, altri tre anticipi validi per il 31esimo turno di serie A. Grande rimonta del Parma, al Tardini, che ha regito allo 0-2 iniziale dei nerazzurri ed è riescito a pareggiare, fermando, così, la corsa dei campioni d’Italia. Potrebbe approfittare di questo risultato, domani sera, il Napoli di Conte, che con un successo a Bologna, si portebbe ad un solo punto dalla vetta. Anche Milan e Fiorentina hanno chiuso la loro gara col punteggio di 2 a 2, con i rossoneri capaci di effettuare l’ennesima rimonta degli ultimi tempi, azzerando il doppio vantaggio dei viola. Infine, vittoria per 1 a 0 del Como, a Monza. I lariani intravedono la salvezza. Oggi si giocano altre cinque partite, cominciando dal lunch match salvezza tra Lecce e Venezia, quindi, nel primo pomeriggio spazio a Empoli – Cagliari, ultima spiaggia per i toscani e a Torino – Verona, alle 18, poi tocca ad Atalanta e Lazio. Chiuderà la domenica di campionato, il posticipo Roma Juventus. La 31esima giornata avrà il suo epilogo con il Monday Nght in cui si diputerà, alle 20.45, come già accennato, la gara Champions e scudetto fra rossoblù ed azzurri.