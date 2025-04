Editoriale pre partita. – Dopo la frenata dell’Inter, questo campionato si fa, sempre, più emozionante ed avvincente

Editoriale pre partita Bologna. Ieri, la squadra di Simone Inzaghi, assente in panchina per squalifica, nell’anticipo con il Parma, al Tardini, si è fatta rimontare due reti dai ducali, che, pertanto, hanno frenato la corsa dei nerazzurri, un risultato che sorride agli azzurri, che domani, al Dall’Ara, avranno la ghiottissima chance di andare ad un solo punto dai campioni d’Italia ma dovranno obbligatoriamente vincere. Con il Napoli, a stretto contatto con Lautaro e compagni, questo torneo diverrebbe sempre più emozionante ed avvincente, a differenza degli ultimi due anni, nei quali prima i partenopei, poi , i nerazzurri avevano dominato in lurgo ed in largo, fregiandosi dello scudetto con oltre 15 punti di distacco. Dunque, il duello scudetto resta apertissimo. Per tentare di battere la formazione di Italiano, oggi la più in forma del momento, Antonio Conte punterà sull’estro del brasiliano David Neres, indispensabile per l’attacco azzurro, coi suoi dribbling e le sue giocate imprevedibili. Infatti, domani sera, il Napoli scenderà in campo col 4/3/3, modulo che ha fruttato moltissimi successi. I tifosi partenopei sono ansiosi e fremono, più di cinquemila, saranno sugli spalti dell’impianto emiliano, sperando di assistere ad una vittoria importantissima per il prosieguo del campionato che, nelle restanti sette partite, sulla carta, vede il calendario del Napoli molto più agevole di quello dell’Inter. Riusciranno i nostri eroi a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta al titolo? Ebbene, lo scopriremo solo vivendo!