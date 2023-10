LE INTERVISTE – Italiano: “In questo momento non possiamo fare a meno di Bonaventura”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Napoli: “È una partita dove abbiamo mostrato grande crescita e personalità ad affrontare a viso aperto questo Napoli. Bisognava mettere loro un po’ di pressione per non permettere di mostrare il loro palleggio. Può essere una partita importante per noi per continuare a crescere in autostima, queste vittorie sicuramente ci faranno bene”.

Sta sfruttando la rosa in profondità.

Cerchiamo di farlo soprattutto per cecare di avere gente che può fare prestazioni, ha minuti, ritmo e capacità di tenere botta per più di 90′. È fondamentale sfruttare tutti, oggi abbiamo tenuto fuori Gonzalez che era troppo stanco, ha rischiato di non giocare Bonaventura ma in questo momento non ne possiamo fare a meno. Tutti stanno dando il loro contributo e le cose stanno andando alla grande”.

