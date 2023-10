LE INTERVISTE – Di Lorenzo: “Sconfitta meritata, al Maradona non possiamo fare queste partite”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Fiorentina: “L’obiettivo è stare davanti e lottare con le prime in classifica. Stasera è stata una brutta sconfitta in casa, la Fiorentina ha giocato meglio, dobbiamo accettarlo sapendo che dobbiamo fare di più e meglio. Dispiace per questa sconfitta, adesso c’è la sosta, arrivarci con una sconfitta non è bello ma dobbiamo continuare a lavorare guardando avanti. Abbiamo trovato una squadra brava a palleggiare e l’abbiamo sofferta in tanti frangenti della gara. Peccato di non poter lavorare subito insieme, non possiamo fare certe partite davanti alla nostra gente”.

TuttoMercatoWeb.com