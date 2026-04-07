De Laurentiis a Los Angeles: l’annuncio su Conte, la Nazionale e il futuro della Serie A

“Se me lo chiedesse lui lo lascerei alla Nazionale”

In occasione dell’anteprima losangelina del film sul Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo ai microfoni di CalcioNapoli24, toccando i temi caldi del calcio italiano e internazionale.

​”Presidente, partiamo dalla partita di oggi e dal sorpasso del Milan: che emozioni ha vissuto?”

​«L’ho vista a casa mia, è stata una partita straordinaria. Ci siamo galvanizzati, abbiamo sofferto e poi gioito per il risultato. Senza Osimhen c’era preoccupazione, ma questo dimostra che il gruppo è legato alla causa e capace di sopperire alle assenze.»

​”Lei è qui a Los Angeles per unire le sue tre passioni: cinema, calcio e caffè. Che valore ha questo evento?”

​«Avevo promesso questa anteprima dopo quella di Napoli. Gli impegni lavorativi ci hanno impedito di farlo prima, ma sono felice di essere qui per i 15 milioni di sostenitori del Napoli che vivono in America. A San Pedro, ad esempio, c’è una comunità di 35.000 italoamericani che ci segue con calore.»

​”Cosa sta succedendo al nostro calcio? L’Italia mancherà ai Mondiali per la terza volta consecutiva.”

​«Il sistema è da azzerare. La Serie A conta solo per il 18% a livello federale, nonostante finanzi la Federazione con 130 milioni l’anno. È un’assurdità. Bisogna dare alla Serie A la maggioranza assoluta o potremmo decidere di uscire dal mondo federativo e creare una lega autonoma. Ci sono troppi galli a cantare e la politica, pur chiedendo biglietti e facendo il tifo, non apporta alcun cambiamento positivo.»

​”E su Antonio Conte? Lo vedrebbe bene come commissario tecnico?”

​«Se me lo chiedesse, direi di sì. Ma Antonio è troppo intelligente: finché non ci sarà un interlocutore serio a capo di un progetto organizzato, credo che desisterebbe. Penso invece che Giovanni Malagò sarebbe la persona perfetta per fare il commissario e poi il presidente di una nuova federazione.»

Le parole di Aurelio De Laurentiis da oltreoceano non sono semplici dichiarazioni di circostanza, ma rappresentano un vero e proprio manifesto politico. La minaccia di una “scissione” della Serie A dalla FIGC ricalca modelli esteri di successo, ma sottolinea anche la frattura profonda tra chi produce ricchezza nel calcio e chi lo gestisce a livello istituzionale. L’apertura su Conte e l’endorsement a Malagò indicano chiaramente che, per il patron azzurro, il tempo delle riforme superficiali è scaduto: serve un cambio di leadership e di paradigma per evitare l’oblio del calcio italiano.