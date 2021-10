Il Napoli ‘accusa’: “Arbitro indulgente nei confronti dello Spartak”

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il commento della partita di questa sera:

“Comincia bene, finisce male. Il Napoli perde contro lo Spartak al termine di una gara combattuta ma anche condizionata da episodi, decisioni e tanta spigolosità. Gli azzurri passano subito con Elmas, che segna il gol più veloce di una squadra italiana in Europa League, ma poi viene rallentato dall’espulsione, al VAR, di Mario Rui. Successivamente, tuttavia, ruvidità russe dall’altro lato sono valutate con maggiore clemenza e indulgenza. Lo Spartak in superiorità pareggia e sorpassa. Sotto la pressione del Napoli arriva pure il 3-1 in contropiede. Osimhen ridà forza e orgoglio al Napoli con il secondo gol. Nel finale assalto tutto anima e cuore degli azzurri ma resta il successo russo. La classifica del Girone è comunque tutta ancora da scrivere, pregna di equilibrio. Si ricomincia domenica a Firenze per riattaccare il filo luminoso in campionato”.

AlfredoPedulla.com