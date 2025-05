Centro Sportivo Castel Volturno – Squadra blindata, vietato l’ingresso ai non addetti, deve regnare la massima concentrazione

Il tecnico azzurro ha blindato il Centro sportivo di Castel Volturno, nessuno, al fi fuori dello staff può entrareo uscire; la squadra dovrà rimanere concentratissima fino a venerdì, vietata la minima distrazione, testa e gambe solamente al Cagliari; con lo scudetto ad un tiro di schippo, non è permesso sbagliare. Tutta la rosa è sul pezzo ed ascolta le direttive di Conte, il quale potrebbe arricchire ancor di più la sua bacheca con l’ennesimo scudetto. Purtroppo, però, venerdì sera, non potrà sedere in panchina perchè squalificato, al suo posto Stellini che lo già sostituito, in una precedente squalifica, ottenendo un prezioso successo. Le indicazioni dell’allenatore leccese sono chiarissime, c’è da fare l‘ultimo passo verso quel sogno ambito dalla piazza partenopea che non aspetta altro che vestirsi a festa nella notte lunghissima della partita con gli isolani.