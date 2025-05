Rumors sui possibili arbitri delle due partite scudetto di dopodomani: a Napoli La Penna e a Como Massa?

Ormai siamo prossimi all’epilogo di questo campionato che, per primo verdetto, decreterà la squadra campione d’italia che uscirà dalle gare di Napoli e Inter, impegnate, rispettivamentem, in casa col Cagliari ed in trasferta, col Como, due formazioni, le quali non hanno più niente da chiedere al campionato ma che certamente non scenderanno in campo a fare da spettatori, per il sano principio di lealtà sportiva. Dopo le tante polemiche sugli arbitraggi di domenica, si cominciano a vociferare i nomi dei due potenziali direttori di gara delle partite scudetto. Si parla di Federico La Penna, al Maradona e di Massa al Sinigallia. Tutti e due rappresentano garanzie, si tratta di arbitri preparati, tra i migliori di questa stagione. Per il momento, ribadiamo che sono solo delle ipotesi, seppur attendibili. Per conoscere i nomi dei due direttori di gara dei partenopei e dei nerazzurri, dovremo attendere fino alle 12,30, orario in cui verrano ufficializzati, dall’Aia, gli arbitri della 38esima giornata.