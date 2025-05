CONTE – Invito del tecnico azzurro, ai tifosi, a non esporre, per ora, bandiere e vessilli del Napoli su balconi e terrazze

I tifosi del Napoli, dopo la partita al “cardioParma” di domenica scorsa, sembrano aver smaltito la tensione e quindi si sono proiettati, già da qualche giorno, al prossimo ed ultimo impegno stagionale di venerdì, col Cagliari al Maradona, una gara che può significare scudetto in caso di un successo, a prescindere da quello che farà l’Inter a Como. L’allenatore azzurro ha invitato la tifoseria, per scaramanzia, a non esporre ancora, su balconi e terrazze bandiere o striscioni inneggianti al quarto tricolore. Pertanto la città seguendo il consiglio del condottiero della squadra, ha subito obbedito, dimostrabndosi molto saggia. Infatti, per le strade cittadine non si vedono vessilli e quant’altro, visto che, con un solo punto didifferenza, non vi è la certezza del successo finale. Tuttavia, il traguardo è a un passo e sarebbe una follia non centrarlo. Con 55mila spettatori sugli spalti, i quali inciteranno i loro beniamini, dal primo all’ultimo minuto, chi non proverà l’emozione di poter rivivere la gioia, provata appena due anni or sono. I napoletani toccherebbero il cielo con le dita, forse anche scoppiando in un pianto di felicità. Dunque, nessun festeggiamento anticipato; benche siano già sbucate alcune bancarelle piene di bandiere, nessun tifoso compra. Si aspettano i 90 e passa minuti finali e soltanto allora, qualora arrivasse il titolo di campioni d’Italia, si darà il via alla grande festa che, certamente, si protrarrebbe per l’intera notte. Antonio Conte sa benissimo che, nello sport, non è mai finita finché non è finita veramente.