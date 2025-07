Canovi, Regini, Foschi, Iezzo, Jacomuzzi, De Maggio, driver di Grealish, Fiore a Kiss Kiss Napoli

Dario Canovi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non c’è dubbio che sia il Napoli la regina del mercato, stanno facendo un mercato dispendioso ed intelligente. Anche l’Inter sta facendo bene sul mercato, ma per il resto siamo il finto campionato d’Europa, siamo alla frutta perchè ricicliamo calciatori dalla Turchia. Una volta noi attraevamo i calciatori migliori che oggi preferiscono andare in Turchia anzichè venire in Italia. Il futuro di Thiago Motta? Chi capisce di calcio sa che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore e che l’anno scorso ha vissuto tante circostanze avverse, compreso una squadra che per me era da quinto posto. I tifosi e qualche dirigente pensavano di avere una squadra capace di lottare per lo scudetto, ma non era così. Chi prende Thiago Motta investe in un progetto e i progetti vanno sostenuti. Fonseca? E’ stato una scelta di riserva, non avevano veramente puntato su di lui. La Fiorentina e la Lazio invece avevano puntato su Palladino e Baroni. Però il progetto Motta era qualcosa di ben diverso, se volete sapere cosa non ha funzionato allora mi servono molte ore di tempo (scherza ndr.). Non tutti remavano dalla stessa parte però, questo lo dico. Parlo soprattutto di qualcosa di più esterno alla società, tra mass media e il resto che non sponsorizzavano il nome di Thiago Motta. Hujsen? Fu ceduto prima dell’arrivo di Thiago Motta. Rabiot anche, stesso lui ha detto che nel calcio è migliorato proprio grazie al suo ex compagno che era Thiago Motta. Non era stato mica Thiago Motta a non volere Rabiot. Corsa scudetto? Se l’Inter prende Lookman sarebbe un’avversaria seria del Napoli, ma gli azzurri hanno una rosa più competitiva. Thiago Motta e il Napoli? De Laurentiis l’avrebbe preso come un esperimento, mentre ho sempre pensato che Conte sarebbe stato il nome adatto per il Napoli. Conte è uno dei pochi capace di imporre certe scelte alla società, ha la forza di poter pretendere cose che altri non avrebbero potuto pretendere”.

Vasco Regini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per il Napoli aumenteranno le difficoltà perchè le aspettative si alzano ed è sempre più difficile rivincere rispetto a vincere. Però il Napoli si sta attrezzando nel modo giusto. Beukema e Marianucci? Marianucci è un giovane molto interessante, è bello quando le squadre di vertice prendono calciatori italiani. Può crescere tanto e può dare il suo contributo. Beukema ha fatto già stagioni importanti in A ed è un acquisto giusto per il Napoli”.

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ sempre stato così, se un calciatore vale due quando arrivano le big gli chiedono il triplo. Il Napoli sta lavorando bene da tre o quattro anni, poi la conferma di Conte la dice lunga perchè il tecnico ha chiesto un qualcosa in più e l’ha ottenuto. Sono convinto che il bello, per il Napoli, debba ancora venire. Il Napoli è una pretendente in Europa e per rivincere in Italia. Zaccagni? Ho l’impressione che possa giocare a Napoli il prossimo anno. Dipende dalla volontà del calciatore, ma Conte lo conosce benissimo. State attenti perchè nello scouting del Napoli c’è un personaggio che è un fuoriclasse che è Micheli”.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic ci può stare nel parco portieri del Napoli, anzi per me alza anche il livello. Al Toro, nelle ultime due stagioni, ha fatto molto bene. Ha caratteristiche diverse da Meret, nel gioco lungo ha una bellissima gittata. Poi nei pali non dispiace, ma per me sarà Meret il titolare. Poi magari Milinkovic-Savic tra Coppa Italia e Champions League avrà il suo spazio. Falcone? E’ un buon portiere, però difendere la porta di una squadra che deve vincere lo scudetto è diverso. Chi difende i pali delle grandi squadre subisce meno, ma quando subisce deve fare la differenza. Per ciò che ha fatto a Lecce dà ampie garanzie, è un portiere che mi piace. Il Napoli che si sta costruendo dimostra che vuole consolidare la forza in campionato, vuole provare ad andare avanti anche in Champions. Qualche altra cosa farà da qui alla fine del mercato. Se Conte è rimasto è perchè ha avuto ampie garanzie sulla rosa che avrebbe avuto a disposizione. Il Napoli ha preso calciatori adatti all’idea di calcio che vuole proporre l’allenatore”.

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa sarebbe una felice intuizione per il Napoli, ma solo se tornasse quello di una volta. E’ un fior di giocatore, sarebbe un acquisto di lusso per il Napoli. Farebbe del bene al Napoli ed anche alla nazionale. Mi riempie il cuore sentir parlare di Chiesa e Zaccagni in ottica Napoli perchè siam pieni di stranieri. Chiesa andrebbe a completare il reparto degli esterni nel miglior modo. Grealish? E’ un giocatore di fantasia, ha dentro l’entusiasmo e la filosofia inglese. Grealish farebbe bene in qualsiasi campionato, mi piace perchè è un calciatore di estro. Mi ricorda molto Omar Sivori, ha un dribbling continuo, è uguale. Nusa? Due anni fa era considerato l’astro nascente nei campionati giovanili. Il Lipsia fa parte del gruppo Red Bull e l’ha comprato. Nusa ha bisogno di placoscenici diversi come la Premier League e la Serie A. Sembra si sia un po’ addormentato, ma bisogna scuoterlo per fargli cacciare le qualità che ha”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Ho una notizia da darvi. Grealish è in Costiera Amalfitana, si sta allenando a Conca dei Marini, per la precisione a Scala”.

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il driver personale di Grealish, che è in Costiera Amalfitana, Salvatore : “Grealish è ancora in Costiera Amalfitana, l’ho accompagnato proprio io. Non posso dirvi dove si sta allenando, ma sì, è qui. L’ho accompagnato stamattina, è qui da due o tre giorni già. Magari c’è qualche contatto col Napoli. L’ho preso all’areoporto di Napoli, l’ho accompagnato in Costiera e stamattina ha fatto il primo allenamento. Non posso chiedergli nulla, è in ferie e potrebbe essere disturbato da qualche domanda”.

Stefano Fiore, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fino a questo punto il Napoli è la regina del mercato, contrariamente allo scorso anno quando gli acquisti arrivarono molto tardi. Il Napoli ha centrato gli obiettivi fondamentali per Conte, considerato il fatto che quest’anno la squadra sarà impegnata su più fronti. Zaccagni? Sarebbe un grande acquisto per il Napoli, non credo sarebbe felice Sarri. Lotito è uno pratico, se deve venderlo lo vende. Il problema sarebbe di Sarri, ma per il Napoli sarebbe un acquisto molto importante. Conte sta cercando gente che faccia la differenza nelle coppie degli esterni”.