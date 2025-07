Napoli in ritiro all’Hotel Jaccarino di S. Agata sui due Golfi

Dalla Penisola Sorrentina al Trentino, da S. Agata sui due Golfi a Dimaro. E’ cominciata nel 1933 la storia dei romitaggi estivi del Napoli. Un lungo cammino attraverso decenni, protagonisti, vicende singolari che contribuiscono a rendere sempre più forte la passione azzurra in giro per l’Italia e per l’Europa.

Il primo ritiro del Napoli si svolse alla Pensione Jaccarino gestita da Luigi che accolse la formazione azzurra guidata dal tecnico William Garbutt a S. Agata sui due Golfi borgo incantevole di Massa Lubrense. A propiziare la scelta della Pensione Jaccarino, aveva provveduto Gaetano Fiorentino che convinse il presidente Vincenzo Savarese a condurre la squadra in “clausura” per cementarne lo spirito di corpo, favorire l’integrazione tra vecchi e nuovi campioni, sviluppare abilità individuali e tattiche di gioco.

Hotel Jaccarino Piscina panoramica

Le condizioni di S. Agata erano ideali: clima ameno, ambiente sereno, ottimo cibo ed aria buona. Una località incantevole molto amata anche dal grande poeta Salvatore Di Giacomo alla cui memoria è dedicato un importante premio annuale organizzato dalla Pro Loco presieduta da Donato Iaccarino. A raccontare i dettagli del romitaggio azzurro il giornalista e scrittore Gigi Di Fiore che descrive le sessioni tecniche ma svela anche alcuni dettagli del dietro le quinte come le esibizioni canore di Sallustro, Innocenti e Cavanna che si meritarono il titolo di Trio Les Cani.

Il ritiro non era blindato come quelli moderni. E gli aitanti calciatori del Napoli fecero presto breccia nel cuore delle villeggianti dando vita a romanzesche avventure galanti. Ed anche i manicaretti della famiglia Iaccarino contribuivano a rendere le giornate più liete. Una tradizione gastronomica che continua con i menù dell’Hotel Jaccarino e dello stellato Don Alfonso 1890 con Alfonso e Livia, Mario ed Ernesto.

Hotel Jaccarino Caprese con vista

Oggi la padrona di casa dell’Hotel Jaccarino è Natalina Iaccarino. Una super tifosa del Napoli che vive con grande passione tutte le vicende di Casa Napoli. La sua famiglia conserva con orgoglio il ricordo dei ritiri trascorsi dagli azzurri nella pensione diventata poi albergo, nella quale permane la caratteristica dell’accoglienza familiare: un mix inestimabile di cordialità, professionalità, servizi impeccabili, atmosfera rilassante, vedute mozzafiato.

Natalina Iaccarino con Peppe Iannicelli

Un vero e proprio luogo del cuore nel quale batte forte la passione azzurra con la certezza che il Napoli continuerà ad esser protagonista in Italia ed in Europa. Ed un sogno nel cassetto: il ritorno dei campioni di oggi nel ritiro dei loro predecessori di quasi un secolo scorso.