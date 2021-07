Caso Insigne: a Castel di Sangro, l’attesissimo incontro tra il presidente ed il capitano

Nonostante l’assenza del talento di Frattamaggiore, ancora in vacanza, il caso Insigne tiene sempre banco, aspettando che le parti possano, finalmente sedersi ad un tavolo per trovare una soluzione che accontenti tutti. L’attesissimo incontro tra il presidente ed il capitano azzurro è previsto per il 5 agosto, giorno in cui il Napoli sarà a Castel di Sangro per la seconda fase del ritiro precampionato, che si concluderò il 15 di agosto. Al momento Lorenzo Insigne non ha ricevuto nessuna proposta allettante da altri club, tuttavia prendere a parametro zero, a giugno dell’anno prossimo, un calciatore del valore del talentuoso capitano del Napoli è un grosso affare. A quanto pare la società di De Laurentiis, pur sapendo che, già da gennaio, il calciatore potrebbe vendersi al miglior offerente,non intende cederlo, salvo se lo stesso Insigne chiedesse di poter andar via, fin da subito. A sensazione ma con l’auspicio che mi possa sbagliare, l’ipotesi più percorribile resta, per ora, quella della permanenza di un altro anno, per poi dire addio nella stagione 2022/23. Infine un altro potenziale scenario potrebbe prevedere la possibilità che a stagione in corso, ossia tra due o tre mesi, De Laurentiis e Lorenzo Insigne ritornino sull’argomento prolungamento di contratto affinché il matrimonio continui per la gioia dei tifosi e perché no anche del giocatore, molto attaccato alla sua città e ai colori azzurri. Staremo a vedere!

Fonte: ” Il Mattino”