Gli interventi di Guido Ruotolo, Giuseppe Mazzucchiello e Nadia Ramponi e Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Guido Ruotolo, giornalista.

“Insigne? Lui è il capitano e ha la responsabilità di aver creato il caso. I suoi collaboratori hanno tirato fuori la storia dell’aumento, ufficialmente non c’è stata mai una sua dichiarazione. Mi sarei aspettato che facesse una dichiarazione di amore verso la città. Spalletti parla molto con i giocatori, spiega, concretamente fa capire come intende il gioco della squadra. Sono molto ottimista. Penso che saprà valorizzare giocatori che non hanno fatto bene con Gattuso: si è già visto un certo feeling con Lobotka. So che questo mercato non offrirà clamorosi passaggi di squadra, credo però che ci sarà un grande lavoro di ricostruzione delle squadre, utilizzando la forza lavoro che c’è. Maglie? Si cercherà di farle arrivare per la prima partita di campionato. Ha fatto l’imprenditore, ha investito dei capitali in questa situazione, forse pensava ci fosse più disponibilità. Penso che l’unica operazione di mercato sarà quella del terzino sinistro. Favorita per il campionato? Non credo ci sia”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Mazzucchiello, avvocato.

“Il convegno ‘Sport in sicurezza’? Sappiamo tutti che ci sono state tante morti bianchi, tanti eventi negativi e funesti nei ragazzi che non sapevano di avere una malformazione o un problema. Sono eventi rari ma accadono. Abbiamo tutti ancora davanti agli occhi la questione Eriksen, se avesse giocato in una categoria inferiore difficilmente avrebbe avuto quell’assistenza e si sarebbe salvato. Abbiamo organizzato questo evento per la tutela della persona con la Federico II, patrocinato dalla Regione Campania. Il calcio è un veicolo importante per lanciare messaggi, per spiegare cosa si deve e cosa non si deve fare. Il progetto serve per educare la società civile ma anche i genitori a essere consapevoli di quello che fanno. Bisogna avere la certezza che lo sport sia qualcosa di bello e non di triste. Serve una sorta di decalogo di comportamento, linee di condotta virtuose. Krol paradossalmente è stato parte dello Scudetto vinto da Maradona, ci ha fatto alzare l’asticella. Perdemmo uno Scudetto in una maniera sciagurata con un autogol di Ferrario, il portiere del Perugia parò di tutto. Forse venne l’acquolina in bocca a Ferlaino per comprare grandi giocatori”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Nadia Ramponi, Assessore allo Sport di Dimaro-Folgarida.

“Sono alla mia prima esperienza amministrativa, ho conosciuto il Napoli in ritiro. Avevamo perplessità con il COVID-19 ma organizzandoci prima le cose sono state risolte. Stasera ci sono quasi 800 accrediti, la piazza sarà di fatto piena. Per chi volesse accreditarsi c’è il sito della Val di Sole. Non ho avuto il piacere ancora di conoscere De Laurentiis ma ci sarà sicuramente la possibilità. Il bilancio è positivo, i tifosi portano colore e calore. Diciamo che siamo rammaricati dal fatto che ora abbiamo fatto 10 giorni e non 20 ma è andato tutto benissimo”.