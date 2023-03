Elettroencefalogramma piatto per la Strega che cade a Pisa sotto i colpi di Moreo e Tramoni

Il Benevento è impegnato all’Arena Garibaldi contro il Pisa di mister D’Angelo. Gara valida per la 30^ giornata del campionato di serie B .

In avanti i padroni di casa si affidano a Gliozzi supportato da Morutan e Moreo. Nel Benevento c’è Farias dal primo minuto, alle spalle di Simy preferito a La Gumina. Ma ecco le formazioni iniziali:

Pisa che scende in campo con Nicolas tra i pali. Calabresi, Caracciolo, Barba, Esteves a comporre il pacchetto difensivo. Touré, Nagy, Marin in mediana con Morutan e Moreo sulla trequarti a ridosso della punta Gliozzi.

Risponde il Benevento con Paleari in porta e Leverbe, Tosca, Pastina in difesa. A centrocampo Improta, Karic, Schiattarella, Acampora, Foulon. In avanti Farias a sostegno di Simy.

Arbitra il signor Manganiello della sezione di Pinerolo

La gara

Al 2’ conclusione di Moreo da buona posizione e pallone che termina alto non di molto. Partita che in queste prime fasi non offre grandi spunti da parte di entrambe le squadre. Pisa in vantaggio al 35’: stacco prepotente di Moreo che si avventa su un cross di Tourè e non lascia scampo a Paleari, anticipando anche Leverbe. Fallo di Pastina su Tourè al 37’: giallo per il difensore del Benevento. Cartellino giallo anche per Karic al 43’: il centrocampista del Benevento trattiene Morutan. L’arbitro concede 3 minuti di recupero durante i quali viene ammonito Farias per fallo su Moreo.

Nel Benevento escono Pastina e Karic ed entrano Letizia e Pettinari ad inizio secondo tempo. Strega che cerca di dare un maggiore peso all’attacco. Al 49’ si fa male Tourè nel Pisa e al suo posto entra Beruatto. Azione solitaria di Esteves al 50’, il quale impegna Paleari che blocca il pallone in due tempi. Prova la conclusione di potenza Foulon a 57: tiro che esce di poco. Al 60’ il Pisa sostituisce Moreo e Gliozzi con Tramoni e Torregrossa. Anche il Benevento mette in campo forze fresche: al 64’ entrano Carfora e La Gumina al posto di Farias e Simy. Si oppone Paleari ad una conclusione forte e centrale di Tramoni al 67’. Rimedia il giallo Leverbe che trattiene Torregrossa al 71’.

Ancora un cambio nella Strega che richiama Schiattarella ed inserisce Koutsoupias al 72’. Pericolo per il Benevento al 73’: Esteves mette al centro una sorta di tiro-cross che Paleari devia, ma il pallone arriva a Beruatto che conclude di forza e successivamente il pallone giunge a Torregrossa che con il tacco per poco non realizza il gol del 2-0. Al 77’ il Pisa inserisce Sibilli al posto di Morutan.

Il gol del raddoppio arriva al 78’: Tramoni controlla un assist di Torregrossa e di piatto fa secco Paleari. E’ notte fonda per la Strega. Ammonito Marin del Pisa all’85’ per una trattenuta ai danni di Koutsoupias. Stessa sorte anche per Pettinari all’89’ che in acrobazia ha rischiato di far male Calabresi. L’arbitro concede quattro minuti di recupero. Secondo giallo per Leverbe che commette fallo su Esteves e viene espulso al 91′. Nagy del Pisa perde tempo e rimedia un giallo al 92′. A vincere sono gli uomini di mister D’Angelo. Notte fonda per il Benevento che non riesce a ritrovarsi.