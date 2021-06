Euro 2020: Italia, prima formazione a guadagnare gli ottavi, attende la propria antagonista

La nazionale azzurra di Roberto Mancini, grazie al successo per 3 a 0 contro la Svizzera, è la prima formazione a raggiungere, con un turno di anticipo, la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. La gara di domenica prossima, contro il Galles, servirà esclusivamente per stabilire chi tra le due vincerà il girone eliminatorio. Qualora l’Italia si piazzasse al primo posto incontrerebbe la seconda classificata del Gruppo C, sabato 26 giugno a Wembley alle ore 21. Nel gruppo C troviamo l’ Olanda, l’Austria, l’Ucraina e Macedonia del Nord. Viceversa in caso di sconfitta contro i gallesi gli azzurri, secondi, affronterebbero, ad Amsterdam, sempre il 26 giugno ma alle 18 la seconda del Gruppo B, cioè una tra Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia.