ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs ROMA – I Partenopei cercano il riscatto

L’ex derby del Sole, tra le due formazioni del centrosud, che si giocherà, dopodomani, allo Stadio Diego Armando Maradona, rappresenta uno dei match più importanti della 34esima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio di Napoli vs Roma è in programma alle ore 18:00 in un impianto che sarà, ancora una volta, nonostante tutto, pieno. Malgrado i risultato negativi, gli uomini di Calzona sono chiamati ad onorare il finale di stagione, cullando un barlume di speranza di centrare un posto in Europa, con, almeno la partecipazione alla Conference League. Dal canto suo la Roma, reduce dal successo in estremis nel recupero di ieri, a Udine, avrà il morale alto e non vorrà assolutamente perdere la quinta posizione, utile alla qualificazione alla più prestigiosa manifestazione continentale. Riguardo alla formazione, il tecnico azzurro ritroverà gli squalificati Rrahmani e Mario Rui., quindi, Calzona potrà disporre della rosa al completo. Non si può dire altrettanto per De Rossi che dovrà fare a meno di Lukaku, infortunato e degli appiedati dal giudice sportivo Llorente e Paredes. Secondo le ultime indiscrezioni i due possibili schieramenti, in quel di Fuorigrotta, dovrebbero essere i seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Hujsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.

Veniamo alle statistiche e ai precdenti tra azzurri e giallorossi: le due compagini si sono affrontate, in passato, in 3 competizioni per complessive 175 partite, ocon un bilancio a favore dei romani di 66 successi contro 53, mentre 56 sono i pareggi. Il Napoli, nelle ultime cinque gare giocate a Fuorigrotta non ha mai perso. Nello scorso torneo, gli azzurri di Luciano Spalletti vinsero entrambe le sfide, col risultato di 1 a 0 all’Olimpico e di 2 a 1 al Maradona. I giallorossi, non ottengono i tre punti, in terra campana, dal marzo 2018, allorquando ebbero la meglio per 4 a 2 con Dzeko mattatore. Tenendo in considerazione solamente i march disputati all’ombra del Vesuvio, registriamo 76 precdenti con 34 successi del Napoli e 19 della Roma, 23, invece, i risultati nulli. Per concludere, domenica, fischierà l’arbitro Sozza di Seregno.