UDINESE vs NAPOLI – Azzurri, in Friuli, senza Kvaratskhelia e Raspadori, Calzona lancerà nella mischia Lindstrom, o Ngonge

Grosse assenze, questa sera, nel Napoli che affronterà, alle 20,45, l’Udinese, in Friuli, nel Monday Night del 35esimo turno di A. Oltre ai già infortunati Gollini, Zielinski e Dedonker, mancheranno pure Kvaratskhelia e Raspadori, che si sono nfortunati in allenamento; il georgiano ha riportato dei risentimenti muscolari, mentre l’ex Sassuolo ha accusato un trauma conclusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Pertanto, i due attaccanti non sono neanche partiti per giocare contro la squadra di Cannavaro. Entrambi, ieri, non si sono allenati col gruppo, lavorando esclusivamente in palestra. Dunque, il tecnico azzurro dovrà ridisegnare il reparto d’attacco, inserendo nel tridente offensivo uno tra il danese Lindstrom, e il belga Ngonge, che, in questa stagione, hanno avuto pochissimo spazio. Per fortuna, il Napoli ha recuperato Politano che sarà titolare nel 4/3/3 del ct della nazionale slovacca. Recuperato anche il centrale Juan Jesus che, come Politano, sabato scorso aveva svolto attività fisica in disparte.