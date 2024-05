LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lindstrom non ruba l’occhio; Politano ed Osimhen gli unici concreti

Meret 6.5 – Freddo con una gambeta a disinnescare la pressione avversaria nel primo tempo. Nella ripresa risponde bene ad una conclusione di Davis. Incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 5.5 – Fa partire l’azione che porta al gol di Osimhen, poco altro.

Rrahmani 6 – Si batte, prende botte, sbaglia poco.

Ostigard 5 – Impreciso e poco reattivo sul gol di Success.

Olivera 5.5 – Anche lui non perfetto sulla rete avversaria. Spinge con costanza, seppur poca qualità.

Anguissa 5 – A piccolo trotto, giochicchia. Passeggiatore abusivo.

Lobotka 6.5 – Sembra muoversi a velocità doppia rispetto ai compagni (non ci vuole molto). La sua incursione palla al piede avrebbe portato al raddoppio, se Osimhen non fosse così attratto dal fuorigioco.

Cajuste 6 – Utile in fase di non possesso, con l’andare del match trova anche un paio di spunti offensivi.

(Traorè 5 – Impalpabile, come sempre.)

Politano 6.5 – Si vede poco, ma quando prende palla, almeno, dimostra di essere del mestiere. Pregevole l’assist per il momentaneo vantaggio.

Osimhen 6.5 – Sale in cielo per il gol dello 0-1. Bella la conclusione sul raddoppio annullato, peccato per la sua tendenza a finire in offside.

(Simeone s.v.)

Lindstrom 5 – Mai un’iniziativa degna di nota. Deludente.

(Ngonge s.v. Ingresso tardivo.)