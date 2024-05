SERIE A – Napoli sempre più in basso, gli azzurri scendono al decimo posto in classifica, superati dal Toro

In virtù della vittoria del Torino, contro il Milan, nell’anticipo di ieri, il Napoli si ritrova ancora più in basso in classifica, sorpassato dai granata di Juric, retrocdendo dal nono al decimo posto. Una posizione nettamente non consona al valore della squadra azzurra, che scombussola i programmi della società di De Laurentiis, costretta a cambiare piani e le date dei ritiri estivi, in quanto, la prossima stagione avrà inizia, già il dieci agosto, con i preliminari di Coppa Italia. Come da regolamento, infatti, le squadre classificate dal nono posto in giù, giocheranno, a differenze delle prime otto, i trentaduesimi e i sedicesimi di finale della manifestazione tricolore. Che il Napoli disputasse tali preliminari di Coppa Nazionale, non accadeva dal lontano 2007, anno in cui gli azzurri salirono dalla B alla A.