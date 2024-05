IL SABATO DI A – 37esima giornata, vittorie per Atalanta e Torino, bergamaschi in Champions, i granata superano il Napoli

Negli anticipi del sabato di serie A, validi per la penultima giornata di campionato, hanno guadagnato l’intera posta in palio l‘Atalanta che ha espugnato il campo del Lecce per 2 a 0 e il Torino, vittorioso sul Milan per 3 a 1. In virtù di questi risultati, la formazione bergamasca conquista un posto in Champions League, mentre i granata di Juric superano il Napoli, occupando il nono posto in graduatoria, con una piccola speranza di arrivare in Conference League. Quest’oggi, la 37esima giornata vedrà in campo, alle 12,30 Sassuolo e Cagliari, poi alle 15 Udinese – Empoli, in contemporanea con il match tra Monza e Frosinone. Quindi alle 18, spazio a Inter -Lazio ed infine, in serata, ci sarà il posticipo tra Roma e Genoa. L’epilogo del turno, come di consueto, ci sarà domani con le gare del Monday Night in cui si sfideranno, alle 18,30 Salernitana e Verona e alle 20,45 Bologna e Juventus.