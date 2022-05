ANTICIPI SERIE A, terzultimo turno – Inter ok, Juve ko, a Marassi, sponda rossoblù

Si sono disputati ieri i primi due anticipi della Terzultima giornata di serie A; impegnate l’Inter e la Juventus, prossime avversarie nella finale di Coppa Itala di mercoledì 11 maggio, all’Olimpico di Roma. I nerazzurri si sono imposti, al Meazza per 4 a 2 sull’Empoli, dopo essere stati in svantaggio per 0 a 2, mentre i bianconeri sono caduti , a Marassi, sponda rossoblù, per 2 a 1, rendendo inutile il gol iniziale di Dybala. Dunque la squadra di Inzaghi torna in testa alla classifica, in attesa del risultato della capolista Milan che scenderà in campo, domani, contro il Verona al Bentegodi, stadio, spesso indigesto, in passato ai rossoneri. Il Genoa, in virtù di questo successo ritorna a sperare nel miracolo salvezza, portandosi alla pari del Cagliari e a un solo punto dalla Salernitana, quartultima. Quest’oggi sono in calendario altri tre anticipi: si parte alle 15 con Torino – Napoli, quindi alle 18 spazio al match Sassuolo – Udinese e infine alle 20,45 chiuderà il sabato calcistico Lazio – Sampdoria.