IL PUNTO SULLA A – 37esima giornata, Inter festa con pari, Roma in Europa League, Sassuolo in B, Frosinone corsaro a Monza, rischiano Udinese e Empoli

La penultima giornata di serie A, orfana ancora dei due posticipi di stasera nei quali si affronteranno la Salernitana e il Verona e il Bologna contro la Juventus, in due gare che non hanno più nulla da dire a questo campionato, a cui mamca soltanto il nome dell’ultima formazione che retrocederà in cadetteria, a far compagnia ai granata campani e ai neroverdi emiliani. Nelle altre partite, i neo campioni d’Italia dell‘Inter, ieri sera, hanno festeggiato lo scudetto, a San Siro, pareggiando per 1 a 1 con la Lazio, mentre la Roma si è aggiudicata il match con il Genoa, grazie ad una rete, nel finale, di Lukaku, risultato che proietta i giallorossi in Europa League. Il Sassuolo, con la sconfitta interna ad opera del Cagliari,che rimane in A, scende in serie B, dopo 11 anni. Con il pareggio, per 1 a 1, tra Udinese ed Empoli, una delle due, negli ultiumi 90 minuti di gioco, rischia la retrocessione.Non ancora matematicamente salvi i ciociari di Di Francesco. Decideranno le prossime gare Empoli – Roma e Frosinone – Udinese.