Totoallenatore – Scendono le quotazioni di Conte e salgono quelle di Gasperini, a fine mese conosceremo il nome del nuovo tecnico azzurro

Il prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra, uscirà dai soliti nomi che sono circolati finora, mentre, in pole position, qualche giorno fa vi era Antonio Conte, oggi, invece sono salite di molto le quotazioni di Giampiero Gasperini che verrebbe a Napoli molto volentieri e costrebbe meno dell‘ex Tottenham. Se fosse lui il prescelto da De Laurentiis, in casa Napoli ci sarebbe un’autentica rivoluzione in seno alla squadra. L’attuale tecnico dei bergamaschi, infatti, non ha mai adottato il 4/3/3, prediligendo il 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Secondo il suo credo vuole uomo a zona nella fase di difesa quindi gli estern dovranno, prima difendere e poi attaccare. Insomma il Gasp porterebbe un sistema e dei principi tutti nuovi, rispetto al passato. La formazione edizione 24/25 avrebbe come punto di riferimento il talentuoso esterno georgiano che diventerebbe incedibile, ovviamente, però sempre che non arrivi una proposta indecente dal club parigino e si concluda positivamente la questione rinnovo con aumento notevole dell’ingaggio. Sta di fato che il Napoli ha bisogno di una scossa e di un timoniere esperto e navigato che si sappia imporre, per cui un giovane non sarebbe l’ideale. Come affermato dal patron, il 31 di questo mese ci sarà una conferenza stampa in cui verrà, finalmente, svelato il nome del neo allenatore partenopeo, che dovrà far rinascere i giocatori che rimarranno e consigliare i nuovi acquisti che andranno a rimpiazzare i partenti.

Fonte: Corriere dello Sport