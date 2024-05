Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano – Si è spento Franco Di Mare, aveva 68 anni

Un gravissimo lutto ha colpito, ieri, il mondo del giornalismo italiano: si è spento il noto volto della Rai Franco Di Mare. Il cronista, nonché conduttore televisivo era malato da tempo e proprio in tv, qualche mese fa, aveva raccontato di avere il mesotelioma. Franco ci ha lasciati, abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari. L’ex inviato di guerra, originario di Napoli, aveva 68 anni ed affermava che le cause della sua malattia, erano state l’esposizione a materiali cancerogeni come l’amianto e l’uranio impoverito. Cose di cui parlava nel suo libro dal titolo “Le parole per dirlo”. Nel corso della sua brillante attività di giornalista Di Mare si è occupato di politica internazionale raccontando i falliti colpi di stato in America Latina, le campagne elettorali presidenziali negli Stati Uniti, in Francia, in Bulgaria e in Algeria. L’emittente di Stato addolorata per la dipartita di uno dei suoi uomini migliori lo ricorda così: “Esprimiamo Dolore e riconoscenza. La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per cui si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo cordoglio al quale si unisce l’immensa riconoscenza per quanto ha dato alla televisione italiana. Era benvoluto dai colleghi ed anche dal pubblico della Tv. Alla famiglia di Franco Di Mare vanno le più sentite Condoglianze della nostra Redazione, per la immatura dipartita del bravissimo collega ed amico.