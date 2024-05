COPPE EUROPEE – Buon pari dell’Atalanta a Marsiglia, successo, in estremis, della Fiorentina col Brugge, Roma k o all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen

Il giovedì delle italiane in Europa e Conference League è stato in chiaroscuro; un successo, un pari ed una sconfitta, questo il bilancio di Coppa delle nostre tre squadre. L’unica vittoria è stata conquistata dalla Fiorentina, che al Franchi, ha battuto in extremis per 3 a 2 i belgi del Brugge., mentre l’Atalanta ha romediato un buon pareggio in quel di Marsiglia, per 1 a 1, al Velodrome, contro l’Olimpique. Nota dolente, invece, la sconfitta della Roma, all’Olimpico, ad opera del Bayer Leverkusen che si è imposto per 2 a 0 , dimostrando tutta la sua forza. I Giallorossi, dunque, per passare il turno dovrebbero compiere un vero miracolo in Germania, nel match di ritorno, il che appare molto improbabile. Buone chances di guadagnare le semifinali, viceversa, per bergamaschi e viola che, tra sei giorni, partono da un risultato positivo. Intanto, oggi, parte la 35esima tornata di serie A , con il primo anticipo tra Torino e Bologna.