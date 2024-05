ANTEPRIMA PARTITA UDINESE vs NAPOLI – Azzurri all’ultima spiaggia per inseguire un posto in Europa

Il Napoli, lunedì sera, ad un anno e due giorni dalla vittoria del terzo scudetto, torna ad Udine, dove festeggiò matematicamente, il trionfo in campionato, per disputare l’ultimo posticipo del 35esimo turno di campionato . Era il 4 maggio 2023, in questa occasione sarà il 6, quando gli azzurri, in Friuli, sfideranno l’Udinese, in piena corsa salvezza, per inseguire, un posto in Europa, al fine di confermarsi per il 15esimo anno di fila in una competizione continentale, seppur meno prestigiosa della Champions. Per raggiungere l’obiettivo, i partenopei non possono prescindere dalla vittoria, per cui la tappa alla Dacia Arena rappresenta l‘ultima spiaggia. Naturalmente, non sarà una partita facile ma il Napoli, visto all’opera contro la Roma incute fiducia, a patto, però che la difesa non commetta più i soliti orrori. La compagine, ora, affidata all’ex azzurro Fabio Cannavaro, ha conquistato solo due punti, nelle ultime sei gare disputate in campionato, mentre gli uomini di Calzona hanno racimolato cinque punti nelle recenti cinque gare di serie A. Un ruolino di marcia non certo consono al valore della rosa partenopea. Riguardo alle probabili formazioni, Cannavaro proporrà il miglior schieramento possibile, adottando il modulo 3/5/2, dal canto suo, l’allenatore ex vice di Sarri manderà in campo i soliti undici titolari, fatta eccezione per il polacco Zielinski, fermo per un leggero infortunio. Al suo posto Cajuste. Pertanto, potrebbero essere le seguenti, le squadre che calcheranno il terreno dello stadio friulano:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Passiamo, adesso, ai numeri e alle curiosità di questo match tra bianconeri ed azzurri: Udinese e Napoli si sono affrontate, in passato, in 3 competizioni tra A, B e Coppa Italia, per complessive 93 partite. Gli ospiti hanno ottenuto 42 vittorie, 32 pareggi e 19 sconfitte, con un totale di 150 gol realizzati e 116 subiti. Nel girone di andata ci fu il sonante successo dei partenopei, al Maradona, per 4 a 1. Per la cronaca, il Napoli ha conseguito i tre punti in palio in cinque delle ultime sette trasferte in Friuli, incassando soltanto quattro reti. Due pareggi completano questo parziale, con il più recente che valse, come detto, la conquista dello Scudetto dello scorso campionato. Inoltre, negli ultimi cinque confronti, Victor Osimhen è andato in rete in tutte le partite. La compagine azzurra rappresenta, in conclusione, la vera bestia nera dei friluani, i quali, hanno conseguito solamente due pari, nelle recenti 15 gare nel massimo campionato. Arbitro della sfida sarà il signor Aureliano di Bologna.

