ANTICIPI DI A DEL SABATO – L’Inter subisce la seconda sconfitta in campionato col Sassuolo, pari tra Monza e Lazio

Dopi il pari a reti bianche fra Torino e Bologna, di venerdì, il sabato di serie A, valido per la 35esima giornata, ha proposto altri due anticipi che hanno registrato il pari per 2 a 2 tra Monza e Lazio, quindi il successo del Sassuolo, in casa, contro i neo campioni d’Italia dell’Inter, alla seconda sconfitta in campionato, sempre al cospetto degli emiliani in maglia neroverde, i quali, pur con i tre punti incassati rimangono penultimi in classifica con 29 punti, gli stessi dell‘Udinese che, però, giocherà, nel Monday Night di domani con il Napoli. Oggi si disputeranno cinque match , cominciando da Cagliari – Lecce alle 12,30, poi nel pomeriggio, alle 15 sarà la volta di Verona – Fiorentina e Empoli – Lecce, a seguire alle 18 andranno in campo, al Meazza, Milan e Genoa e per finire in serata assisteremo al piatto forte della domenica con la gara dell’Olimpico fra Roma e Juventus.