ANTICIPI DI A DEL SABATO – 36esimo turno: Bologna corsaro a Napoli, ancora un k o per i partenopei, Milan a valanga sul Frosinone

Dopo l‘anticipo di venerdì, in cui l‘Inter ha strapazzato il Frosinone, allo Stirpe, con un rotondo 5 a 0, ieri, si sono disputate altre due gare che hanno visto i successi del Bologna, al Maradona, per 2 a 0 e del Milan, a San Siro per 5 a 1 contro il Cagliari. Dunque, gli emiliani rafforzano la loro posizione Champions, scavalcando, per il momento, anche la Juve, soffiandole il terzo posto, in attesa del match del tardo pomeriggio odierno, tra bianconeri e granata campani, allo Stadium. Viceversa, i partenopei acuiscono il loro momento no, con l’ennesimo risultato negativo stagionale, davanti al loro pubblico, che adesso, attende, con ansia, la fine di quest’annata balorda per non soffrire più.Intanto la domenica di serie A prevede, all’ora di pranzo il match Lazio -Empoli, poi alle 15 spazio a Genoa – Sassuolo e Verona – Torino. Detto della gara Juventus – Salernitana,delle 18, in serata, assisteremo al posticipo Atalanta – Roma. La terzultima di campionato avrà il suo epilogo, domani, con il Monday Night in cui scenderanno in campo Lecce e Udinese, alle 18,30 e quindi alle 20,45 Fiorentina e Monza.