Serie A, i bookie puntano sul riscatto del Napoli: doppiata nelle quote la Roma di De Rossi

ROMA – Napoli, Juventus e Atalanta, nel mezzo il Bayer Leverkusen. Inizia un periodo di fuoco per la Roma, che nel recupero di Udine ha riassestato una classifica complicatasi dopo il ko con il Bologna. Ma al Maradona, dove non ha vinto nelle ultime cinque gare di Serie A, la strada è subito in salita nelle quote: su Planetwin365 e William Hill il colpo esterno dei giallorossi paga 3,90. Quota addirittura dimezzata per il segno «1», offerto a 1,90, nonostante il divario in classifica di nove punti e il rendimento dei partenopei (una vittoria nelle ultime sei); si attesta a 3,60, invece, l’ipotesi pareggio.

Il Napoli subisce almeno una rete da dodici turni consecutivi di campionato: segno Goal (1,65), dunque, avanti sul No goal (2,11), così come l’Over (1,80) sull’Under (1,90). Sei degli ultimi sette gol nelle sfide tra Roma e Napoli in Serie A sono stati realizzati dopo il 75’ minuto, compresi i due della gara d’andata terminata 2-0: l’ipotesi per il match in programma domenica alle 18.00 è in lavagna a 2. E i favoriti per andare a segno sono i due centravanti: Victor Osimhen è in pole a quota 2, seguito a 3 da Romelu Lukaku, ancora in dubbio causa infortunio; si sale a 2,90 per Khvicha Kvaratskhelia e 3,85 per Paulo Dybala.

GL/Agipro