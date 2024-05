DI MARZIO – Panchina Napoli: Pioli tra i favoriti, previsto incontro con Italiano. Conte in standby

Il Napoli continua a lavorare per quello che sarà l’allenatore della prossima stagione. Resta tra i favoriti Stefano Pioli, mentre ci sarà presto un incontro con Vincenzo Italiano. Resta in standby, per il momento, Antonio Conte. Quest’ultimo ha comunque dato la sua disponibilità al club di De Laurentiis e ha chiesto un triennale da 9 milioni circa a stagione. Oltre a questi, si aspetta di capire se Gasperini rinnoverà con l’Atalanta o se preferirà una nuova avventura.

Il presidente De Laurentiis e il prossimo ds azzurro, Giovanni Manna, non hanno ancora preso una decisione definitiva. Non vogliono sbagliare e per questo tengono aperte varie strade per poi prendere quella che riterranno più affidabile. Intanto, si ragiona anche sul futuro di Victor Osimhen, su cui ci sono Paris Saint Germain e Chelsea.

