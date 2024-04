MONDAY NIGHT SERIE A – INTER CAMPIONE D’ITALIA, con 5 turni di anticipo, grazie al successo nel derby col Milan, Bologna corsaro a Roma

Il Monday Night della 33esima giornata di serie A ha laureato l‘Inter di Simone Inzaghi Campione d’Italia 2024, con cinque turni di anticipo, in virtù del successo nel derby col Milan , per 2 a 1. Festa grande per i sostenitori nerazzurri che vedranno, prossimamente, sulle maglie dei loro beniamini, oltre al triangolino tricolore, anche la seconda stella che sancisce il ventesimo scudetto della storia del club meneghino. Nell’altro posticipo del Lunedì, il Bologna si è confermato quarta forza del torneo, e non è detto che non possa soffiare ai bianconeri la terza poltrona, vincendo, all‘Olimpico di Roma, contro i giallorossi per 3 a 1. I felsinei, quindi, si assicurano, meritatamente, un posto nella massima competizione continentale, dalla quale mancavano da tempo immemore. Un plauso a questa formazione che ha sorpreso tutti.