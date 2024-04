Castel Volturno – Calzona ha convocato squadra e staff tecnico per dettare nuove regole ferree, per questo finale di stagione

Ieri pomeriggio, in quel di Castel Volturno, dopo il consueto allenamento in vista del match di domenica, a Fuorigrotta, contro la Roma, l’allenatore dei partenopei ha deciso di convocare giocatori e staff tecnico per dettare regole nuove e molto più rigide, per queste cinque partite che mancano alla fine del campionato. Calzona ha detto basta ad un comportamento poco onorevole della squadra, culminato con la partitaccia di Empoli. Si parla di principi che non ammettono repliche e deroghe e che dovranno essere presi alla lettera, da tutti, per dimostrare di avere gli attributi per concludere, nel miglior modo possibile una stagione, a dir poco paradossale. L’amarezza, la delusione e la frustrazione per risultati che non sono affatto consoni ad una formazione Campione d’Italia in carica, ha convinto l’ex vice di Sarri ad intervenire drasticamente ed a fare la voce grossa, dopo le ultime vicende accadute negli spogliatoi del Castellani.